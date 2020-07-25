Неизвестные проникли в здание генконсульства КНР в Хьюстоне

Группа людей взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне и проникла в здание, сообщает 24 июля Reuters.

По данным агентства, это произошло сразу после того, как в 16:00 по местному времени (00:00 мск) вступило в силу распоряжение Соединенных Штатов о закрытии китайского представительства, и его сотрудники покинули здание.

Отмечается, что проникшими в консульство могут быть американские чиновники, однако на соответствующие вопросы журналистов те не ответили. Ранее эти же люди запирали дверь здания с другой стороны, подчеркнули в издании.

После того, как мужчины проникли внутрь генконсульства, два сотрудника бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США остались охранять дверь.

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Они обвинили КНР в краже американской интеллектуальной собственности, а также в связях с китайской разведкой.

В ответ Китай потребовал от США закрытия генерального консульства в городе Чэнду. Днем ранее также сообщалось о возможном закрытии американского консульства в Ухане.