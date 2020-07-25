Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.

Ранее москвич Александр Андрианов в соцсетях посетовал на то, что россияне недостаточно благодарны мигрантам, которые работают в РФ дворниками, курьерами или строителями. Мужчина сообщил о создании движения Migrants Lives Matter, а также показал видео, на котором преклонил колено и вытер обувь мужчине в спецодежде.

Пушков выразил недоумение по поводу такого метода проявления уважения к мигрантам.

В своем Telegram-канале сенатор назвал жест Александра бездумным подражанием «американской моде».

«Уверен, этот жест — и эта «жесть» — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты», — написал Пушков.

С конца мая в США проходят массовые акции против расизма на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими. Митинги под лозунгом Black Lives Matter переросли в столкновения с полицией, мародерства и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям. В знак солидарности с протестующими белые жители США, в том числе политики и полицейские, начали преклонять колени перед темнокожими.