В Архангельской области течением унесло мужчину и ребенка

В Архангельской области спасатели ищут мужчину и ребенка, которых унесло течением. Об этом сообщает arh112 в субботу, 25 июля.

Инцидент произошел накануне. Женщина с мужем, ее сестрой и тремя детьми отправились купаться на устье реки Ваги недалеко от поселка Шидрово. В какой-то момент ребенок попал в подводную яму, начал тонуть, а затем его понесло течением.

«На помощь ему бросились две сестры. Всех троих детей понесло течением. За детьми бросились двое взрослых, мужчина и женщина, которые тоже начали тонуть», — сказано в сообщении.

В результате двоих девочек и женщину спасли очевидцы, которые плыли на лодке. Сейчас спасатели ищут 40-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, судьба которых неизвестна.

23 июля сообщалось, что в Калмыкии спасатели ведут поиски ребенка, унесенного течением на Волге.

Уточняется, что две несовершеннолетние купались в Волге в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии. Течение подхватило девочек, одну дочь отец сумел спасти, вторую девочку унесло течением.