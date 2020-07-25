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В Архангельской области течением унесло мужчину и ребенка

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В Архангельской области спасатели ищут мужчину и ребенка, которых унесло течением. Об этом сообщает arh112 в субботу, 25 июля.

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Инцидент произошел накануне. Женщина с мужем, ее сестрой и тремя детьми отправились купаться на устье реки Ваги недалеко от поселка Шидрово. В какой-то момент ребенок попал в подводную яму, начал тонуть, а затем его понесло течением.

«На помощь ему бросились две сестры. Всех троих детей понесло течением. За детьми бросились двое взрослых, мужчина и женщина, которые тоже начали тонуть», — сказано в сообщении.

В результате двоих девочек и женщину спасли очевидцы, которые плыли на лодке. Сейчас спасатели ищут 40-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, судьба которых неизвестна.

23 июля сообщалось, что в Калмыкии спасатели ведут поиски ребенка, унесенного течением на Волге.

Уточняется, что две несовершеннолетние купались в Волге в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии. Течение подхватило девочек, одну дочь отец сумел спасти, вторую девочку унесло течением.

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