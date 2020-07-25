Прямой эфир

Авиакомпании могут отказать в перелете иностранцам без теста на COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские авиакомпании могут отказать в допуске на рейс иностранцам без документа об отсутствии коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Иностранным гражданам необходимо представить результаты анализов, которые сделаны не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Крылья по совету: как Россия возобновляет международное авиасообщение
Вслед за Турцией, Великобританией и Танзанией в августе могут открыть страны СНГ

«Все иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации, могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика)», — сказано в сообщении.

Также им требуется на борту самолета заполнить анкеты на русском или английском языке.

В свою очередь россияне, прилетающие в страну из-за границы, должны при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале госуслуг и загрузить данные о пройденном тестировании на коронавирус. На борту воздушного судна им также нужно будет заполнить специальную анкету.

С августа Россия возобновит авиасообщение с рядом государств. Так, с 1 августа из страны можно будет вылететь в Великобританию, Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар), с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщается на сайте Росавиации в пятницу, 24 июля.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020