Авиакомпании могут отказать в перелете иностранцам без теста на COVID-19

Российские авиакомпании могут отказать в допуске на рейс иностранцам без документа об отсутствии коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Иностранным гражданам необходимо представить результаты анализов, которые сделаны не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

«Все иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации, могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика)», — сказано в сообщении.

Также им требуется на борту самолета заполнить анкеты на русском или английском языке.

В свою очередь россияне, прилетающие в страну из-за границы, должны при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале госуслуг и загрузить данные о пройденном тестировании на коронавирус. На борту воздушного судна им также нужно будет заполнить специальную анкету.

С августа Россия возобновит авиасообщение с рядом государств. Так, с 1 августа из страны можно будет вылететь в Великобританию, Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар), с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщается на сайте Росавиации в пятницу, 24 июля.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.