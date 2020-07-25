В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4389 человек.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в городе от коронавирусной инфекции вылечились 462 человека. В общей сложности число выздоровевших москвичей увеличилось до 173 854.

24 июля в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что количество новых выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 20,5%.

Всего в России, по данным на 24 июля, зафиксировано более 800 тыс. случаев COVID-19 в 85 регионах, а также свыше 13 тыс. летальных исходов. Выздоровели 588 774 человека.

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