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«ПСЖ» выиграл Кубок Франции по футболу

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Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу в финальном матче Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Встреча проходила 24 июля на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Неймар, он поразил ворота соперников на 14-й минуте.

Парижане стали чемпионами несмотря на то, что в середине первого тайма был травмирован их форвард Килиан Мбаппе, он покинул игровое поле на костылях. Его атаковал защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, который впоследствии был удален за нарушение. Вместо Мбаппе вышел испанский полузащитник Пабло Сарабия.

«ПСЖ» завоевал Кубок Франции в 13-й раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира. «Сент-Этьен» находится на втором месте по этому показателю с шестью победами.

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