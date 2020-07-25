«ПСЖ» выиграл Кубок Франции по футболу

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу в финальном матче Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Встреча проходила 24 июля на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Неймар, он поразил ворота соперников на 14-й минуте.

🏆 𝗩𝗔𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 🏆



Le Paris Saint-Germain s'impose dans ce #PSGASSE et remporte sa 1⃣3⃣e @coupedefrance ! 🙌



🔴 #AllezParis 🔵 pic.twitter.com/9WJGtfmVX9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 24, 2020

Парижане стали чемпионами несмотря на то, что в середине первого тайма был травмирован их форвард Килиан Мбаппе, он покинул игровое поле на костылях. Его атаковал защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, который впоследствии был удален за нарушение. Вместо Мбаппе вышел испанский полузащитник Пабло Сарабия.

«ПСЖ» завоевал Кубок Франции в 13-й раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира. «Сент-Этьен» находится на втором месте по этому показателю с шестью победами.