Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля

Двое военных армии Сирии получили ранения во время атаки вертолетов ВВС Израиля, сообщили 24 июля в минобороны САР.

Отмечается, что удары Израиль нанес в 23:00 по провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

Как пишет госагентство SANA, в районе обстрела слышны взрывы, возник пожар. Военные, по предварительным данным, получили несерьезные ранения.

Ранее в этот же день Армия обороны Израиля сообщила об атаке на объекты сирийских военных, объяснив их ответом на обстрел Голан.

Удары наносились по наблюдательным пунктам сирийской армии и системам сбора разведданных, расположенных на базах сирийцев.

20 июля Израиль также атаковал Сирию, выпустив несколько ракет со стороны Голанских высот, пострадали семь сирийских солдат.