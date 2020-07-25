Сингапурская фигуристка рассказала о многолетних побоях от тренера

Сингапурская фигуристка китайского происхождения Юй Шужань призналась подписчикам в Instagram, что на протяжении многих лет страдала от физического насилия со стороны тренера.

По словам 19-летней спортсменки, с 11 лет тренер регулярно бил ее, в том числе чехлом от коньков, за ошибки на тренировках.

Кроме того, Шужань заявила и об угрозах насилием.

«Когда мне было девять лет, меня спросили, готова ли я на всё ради участия в Олимпиаде. Тогда я сказала «да». Если бы я только знала, на что я даю согласие», — написала фигуристка.

Шужань долгое время тренировалась в Китае, в сезоне-2017/18 впервые представила Сингапур на международных соревнованиях и завоевала золото на Играх Юго-Восточной Азии.

6 июля японское издание журнала Elle опубликовало список самых «токсичных» спортивных тренеров. В него вошли тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а также французский наставник по фигурному катанию Жиль Бейер. Последний обвиняется в изнасиловании своих подопечных.