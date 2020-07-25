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Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова заявила об открытии с 1 августа авиасообщения с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. Это стало поводом для пользователей Сети иронизировать над появлением в списке африканской страны.

«У нас, мне кажется, вообще принято всё обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <...> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — отметила Захарова в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».

Захарова подчеркнула, что российских туристов в Танзании было так много, что вывозные рейсы из этой страны, связанные с пандемией коронавируса, осуществляются до сих пор.

В свою очередь, в посольстве Танзании рассказали, что российских туристов в стране могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре.

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