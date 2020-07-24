Автомобильная экспедиция «От Боспора до Каспия» пройдет на Кубани

В Краснодарском крае впервые пройдет автомобильная экспедиция «От Боспора до Каспия». Мероприятие состоится в рамках празднования 175-летия Русского географического общества.

Маршрут пройдет по территориям Кубани, Адыгеи, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании и Ингушетии. Экспедиция стартует 27 июля в Краснодаре и завершится 16 августа во Владикавказе. Об этом пишут «Кубанские новости».

Общая протяженность пути составит 3700 км. Цель проекта — развитие активных видов туризма, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках.