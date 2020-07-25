В Кении самолет съехал с полосы из-за испуганных ослов

В одном из региональных аэропортов Сомали (Кения) самолет попал в аварию из-за испугавшихся ослов, сообщает Daily Nation со ссылкой на управление гражданской авиации страны в пятницу, 24 июля.

Кенийский лайнер вез в страну груз гуманитарной помощи и приземлился на взлетно-посадочную полосу. В какой-то момент пилоты увидели, как из кустов выбежали несколько диких ослов и хлынули по траектории движения самолета. Для того, чтобы избежать столкновения, экипаж был вынужден изменить курс, из-за чего самолет врезался в песчаные дюны.

Отмечается, что пилоты не получили существенных травм и были отправлены домой. Специалисты авиакомпании, выполнявшей рейс, выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В июле прошлого года самолет, следовавший по маршруту Казань–Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в правый двигатель.