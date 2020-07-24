Волонтерские проекты Якутии получат 5,8 млн рублей из бюджета РФ
Якутия победила во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Всего было 68 заявок, победителями стали 39 субъектов России, три из которых расположены на Дальнем Востоке.
Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», сообщает ИА SakhaNews. Его целью является создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив в регионах.
По итогам проведения всех этапов Якутия удостоилась субсидии из федерального бюджета на общую сумму более 5,8 млн рублей.