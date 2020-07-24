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Волонтерские проекты Якутии получат 5,8 млн рублей из бюджета РФ

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Якутия победила во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Всего было 68 заявок, победителями стали 39 субъектов России, три из которых расположены на Дальнем Востоке.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», сообщает ИА SakhaNews. Его целью является создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив в регионах.

По итогам проведения всех этапов Якутия удостоилась субсидии из федерального бюджета на общую сумму более 5,8 млн рублей.

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