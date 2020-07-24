Илон Маск анонсировал две новые модели Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.

Как пишет Electrek, одной из новинок станет компактный электромобиль, а второй — авто повышенной вместимости на 12 мест.

Разработка первой машины, предназначенной для глобальных продаж, ведется в Китае, а электрофургон создается для перевозки людей в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе.

Новые электрокары выпустят после бронированного электропикапа Cybertruck (ожидаемый старт его продаж — конец 2021 года) примерно в 2023 году.

21 июля стало известно, что Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира с состоянием в $74,2 млрд.