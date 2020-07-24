Джонсон признал допущенные в начале пандемии COVID-19 ошибки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что правительство страны допустило ряд ошибок в начале пандемии коронавируса.

25 июля в интервью Би-би-си он рассказал об «извлеченных уроках» из-за первой реакции на COVID-19 и отметил, что британские министры могли бы действовать иначе.

«Мы, вероятно, не видели вначале масштабы и то, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — цитирует Джонсона «Газета.ру».

По его словам, британские власти учтут этот опыт в будущем, в частности, в случае второй волны коронавируса.

Ранее микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот высказал мнение, что в Великобритании следует отказаться от рукопожатий в качестве приветствия при встрече для избежания в будущем эпидемий.

По данным портала Worldometer на 24 июля, в Великобритании зафиксировано более 297 тыс. случаев заболевания, более 45,5 тыс. пациентов скончались.