Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19
Мир
Эрдоган поручил держать Айя-Софию открытой для исламских молитв круглосуточно
Спорт
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
Общество
Рейсы за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате
Сюжет:

Джонсон признал допущенные в начале пандемии COVID-19 ошибки

0
Фото: Jeremy Selwyn/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что правительство страны допустило ряд ошибок в начале пандемии коронавируса.

Гуманный Альбион: как британцы выходят из самоизоляции
У каждой части Соединенного Королевства свои правила по отмене карантина

25 июля в интервью Би-би-си он рассказал об «извлеченных уроках» из-за первой реакции на COVID-19 и отметил, что британские министры могли бы действовать иначе.

«Мы, вероятно, не видели вначале масштабы и то, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — цитирует Джонсона «Газета.ру».

По его словам, британские власти учтут этот опыт в будущем, в частности, в случае второй волны коронавируса.

Ранее микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот высказал мнение, что в Великобритании следует отказаться от рукопожатий в качестве приветствия при встрече для избежания в будущем эпидемий.

По данным портала Worldometer на 24 июля, в Великобритании зафиксировано более 297 тыс. случаев заболевания, более 45,5 тыс. пациентов скончались.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020