Рейсы за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании

Возобновленные с августа авиарейсы из России за рубеж будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены», ― говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что для предупреждения распространения коронавируса авиаперевозчики при выполнении международных полетов в Россию должны будут соблюдать методические указания, касающиеся организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.

Возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа анонсировал ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Разрешались только рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля составила схему по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось начать в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство также направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных полетов.