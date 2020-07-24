Реконструкцию сквера Пограничников в Южно-Сахалинске завершат в 2021 году

В Южно-Сахалинске осенью 2021 года планируют завершить реконструкцию сквера Пограничников. Основную часть работ выполнят на первом этапе в этом году.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в мае с подрядчиком заключили контракт на работы. В рамках проекта ему предстоит обновить территорию площадью около 13 тыс. кв. м.

Первый этап работ предусматривает реставрацию монументально-декоративной композиции, посвященной Сахалинским пограничникам. Специалисты произведут усиление основания и отделают его гранитными плитами. Также в сквере уложат покрытия, смонтируют различные конструкции, заменят освещение и выполнят благоустройство.

Пространство сквера разделят на общественную и спортивную зоны. Для детей здесь обустроят территорию с тематической площадкой про пограничников и шпионов, а также игровой площадкой с канатной дорогой, скалодромом, качелями и другими объектами.