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Реконструкцию сквера Пограничников в Южно-Сахалинске завершат в 2021 году

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В Южно-Сахалинске осенью 2021 года планируют завершить реконструкцию сквера Пограничников. Основную часть работ выполнят на первом этапе в этом году.

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Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в мае с подрядчиком заключили контракт на работы. В рамках проекта ему предстоит обновить территорию площадью около 13 тыс. кв. м.

Первый этап работ предусматривает реставрацию монументально-декоративной композиции, посвященной Сахалинским пограничникам. Специалисты произведут усиление основания и отделают его гранитными плитами. Также в сквере уложат покрытия, смонтируют различные конструкции, заменят освещение и выполнят благоустройство.

Пространство сквера разделят на общественную и спортивную зоны. Для детей здесь обустроят территорию с тематической площадкой про пограничников и шпионов, а также игровой площадкой с канатной дорогой, скалодромом, качелями и другими объектами.

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