В онкологическом диспансере Приморья внедрят бережливые технологии

В Приморском крае до конца года внедрят бережливые технологии в поликлиническом отделении краевого онкологического диспансера. Об этом сообщает минздрав Приморья.

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» диспансер капитально отремонтируют. В здании появится открытый холл с мягкой мебелью и удобная система навигации. На эти цели из краевого бюджета направили 23 млн рублей, пишет ИА PrimaMedia.

До 1 октября капремонт планируют завершить. Рабочие заменят системы канализации, водопровода, отопления, вентиляции, а также выполнят отделку помещений.

Пока что в поликлинике обустроено новое картохранилище. Ранее оно находилось в приспособленных помещениях, теперь — в отдельном помещении площадью 300 кв. м. Также в учреждении создали новую базу анализов и инструментальных методов исследования.

Ремонт и оснащение новым оборудованием проходит по госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края».