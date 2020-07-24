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Дело возбудили по факту организации азартных игр в Якутии

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В Республики Саха (Якутия) в организации незаконных азартных игр подозреваются двое жителей поселка Усть-Нера Оймяконского района. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в СУ СКР по республике, в период с 2014 года по настоящее время двое мужчин совместно с другими лицами организовали и проводили азартные игры в поселке Усть-Нера. При этом использовалось игровое оборудование и информационно-телекоммуникационные сети.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в июле сообщалось, что в Хабаровске перед судом предстанут четверо участников преступной группы, обвиняемых в организации и проведении азартных игр. По версии следствия, они арендовали два павильона, расположенные в Центральном и Железнодорожном районах города. Установили в них игровые терминалы, оборудовали системами видеонаблюдения.

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