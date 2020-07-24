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Новый спасательный пост создадут на одном из пляжей Хабаровска

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В Кировском районе Хабаровска оборудуют новый спасательный пост. Его планируют установить на пляже в районе улиц Бойко Павлова и Чкалова, где 22 июля утонула семилетняя девочка.

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Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, с соответствующей инициативой выступили специалисты районного комитета. 23 июля они совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и ГИМС проверили излюбленные места горожан для отдыха у воды.

Зампредседателя комитета по управлению районом по социальным вопросам Юлия Фомина рассказала, что несанкционированных мест отдыха в Кировском районе семь. Начиная с мая сотрудники комитета проводят рейды и беседы с людьми, убеждая их не заходить в воду и следить за своими детьми, однако ситуация не меняется.

Районные власти также обратились к владельцам баз отдыха с бассейнами и руководителям спортивных объектов с просьбой организовать для семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, благотворительные дни для купания.

В этом году в Хабаровске утонули два ребенка. В мае около всех водных объектов города установили около сотни аншлагов о том, что купание запрещено.

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