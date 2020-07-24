Колыма получит федеральную поддержку на развитие добровольческого движения

Магаданская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». На развитие колымского добровольческого движения федеральное агентство по делам молодежи направит более 3,7 млн рублей.

Средства пойдут на материально-техническое обеспечение регионального центра добровольчества. Часть денег предназначена на различные мероприятий для волонтеров, сообщает ИА MagadanMedia.

Также за счет выделенных средств реализуют проекты «Серебряная бригада добрых дел» и «Доброкарта». Первый направлен на развитие добровольчества среди представителей старшего поколения, второй – на создание дисконтной карты для добровольцев- студентов.

На сегодняшний день в Магаданской области зарегистрирована 71 добровольческая организация. В их числе волонтерские отряды, студенческие волонтерские клубы и другие.