Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Более 85% торговых точек открылись в Москве после ограничений
Общество
«Вектор» получил разрешение начать клинические испытания вакцины от COVID-19
Мир
Госдеп анонсировал начало консультаций РФ и США по безопасности в космосе
Общество
Калининградские власти снимут ограничения на ряд кафе и ресторанов
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

Колыма получит федеральную поддержку на развитие добровольческого движения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магаданская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». На развитие колымского добровольческого движения федеральное агентство по делам молодежи направит более 3,7 млн рублей.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Средства пойдут на материально-техническое обеспечение регионального центра добровольчества. Часть денег предназначена на различные мероприятий для волонтеров, сообщает ИА MagadanMedia.

Также за счет выделенных средств реализуют проекты «Серебряная бригада добрых дел» и «Доброкарта». Первый направлен на развитие добровольчества среди представителей старшего поколения, второй – на создание дисконтной карты для добровольцев- студентов.

На сегодняшний день в Магаданской области зарегистрирована 71 добровольческая организация. В их числе волонтерские отряды, студенческие волонтерские клубы и другие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020