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Ямочный ремонт на трассе А-182 почти завершили в Приморье

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В Приморском крае в ямочном ремонте дороги А-182 задействовали три филиала АО «Примавтодор». Дорожники уложили около 7 тыс. кв. м асфальта.

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Как сообщает ИА PrimaMedia, одновременно с ямочным ремонт ведется работа по устранения пучин и профилированию гравийных отрезков дороги. Специалисты продолжаются красить дорожные знаки, столбики и остановки общественного транспорта.

По словам сотрудников Примавтодора, ямочный ремонт на трассе завершен на 90%. Сейчас основные силы направлены на ремонт моста через реку Мельгуновку на 72-м км.

Бригады предприятия задействованы на внутрипоселковых дорогах края. Многие участки никогда не ремонтировались.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Ранее сообщалось, что в Надеждинском районе Приморского края к августу планируют завершить капитальный ремонт первого двухкилометрового участка дороги к поселку Тавричанка. Всего в этом направлении отремонтируют 6 км покрытия.

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