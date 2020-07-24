Глава Сахалинской области подвел итоги полугодия

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подвел итоги работы регионального правительства за I полугодие 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

К 1 июля было введено в эксплуатацию 120 тыс. кв. м жилья. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Удалось расселить 26,6 тыс. кв. м аварийного жилья, что на 6,1 тыс. «квадратов» больше, чем планировалось, пишет ИА SakhalinMedia.

Также ведется строительство 46 социальных объектов. В их числе дом ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске, школа в Дальнем, детский сад и центр культурного развития в Ильинском Томаринского района. Продолжается ремонт дорог.

Одним из главных достижений медицины региона называют снижение смертности от сердечно-сосудистых (на 25,9%) и онкологических (на 16,6%) заболеваний. С начала года в островные больницы и поликлиники на работу пришли 105 врачей и 47 медработников среднего звена.

Показатель уровня бедности составил рекордные по России 3,5%. Губернатор отметил, что в регионе остаются еще около 3 тыс. семей, нуждающихся в помощи. По его словам, власти начали предоставлять ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в размере до 16 тыс. рублей.

Кроме того, в восьми районах строятся газопроводы и газовые котельные. Принята программа по строительству полигонов и участков по сортировке и переработке отходов. В рамках программы «Чистая вода» в июне ввели магистральный водопровод на реке Малка Холмского района, до конца года планируется завершить строительство очистных сооружений.

На 40% вырос объем производства на местных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. На сельхозпредприятиях – более чем на 10%. Одним из самых значительных событий в сфере экономики стало вхождение региона в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата.

За полгода были разработаны цифровые стандарты строительства и здравоохранения. Сахалинская область вошла в топ рейтинга по качеству предоставления услуг в электронном виде.