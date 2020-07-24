Правоохранители заинтересовались видео нападения на водителя «скорой» в Москве

Правоохранители изучают нападение охранников больницы на водителя скорой помощи в Москве, сообщает в пятницу, 24 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, внимание стражей порядка привлекло видео, появившееся в Telegram-каналах, на котором двое сотрудников ЧОПа атаковали водителя кареты скорой помощи. Охранники сначала угрожают мужчине, а затем пытаются ударить и залезть в служебную машину.

Сообщается, что действие, предположительно, происходит на территории больницы №15 имени Филатова в Москве.

Собеседник агентства уточнил, что информация об случившемся была отправлена в прокуратуру.

6 июля суд в Москве признал виновным 38-летнего гражданина, который 5 марта текущего года избил фельдшера скорой помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.