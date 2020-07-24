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Калининградские власти снимут ограничения на ряд кафе и ресторанов

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Власти Калининградской области приняли решение снять ряд ограничений с работы кафе и ресторанов, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«С 25 июля возобновляется деятельность предприятий общественного питания, расположенных в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах с загрузкой зала в 50% от общего числа посадочных мест», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, останутся закрытыми, но их летние террасы смогут открыться для посетителей.

В настоящее время, согласно статистике оперштаба по контролю за распространением коронавируса, в Калининградской области зафиксировано 2 759 случаев заболевание COVID-19, при этом 2 302 человека вылечились, а умерли ― 44 пациента.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 800 849 человек, умерли 13 046 пациентов, выздоровели ― 588 774.

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