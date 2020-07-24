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В ЕАО в отношении родителей утонувшей трехлетней девочки возбудили дело

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В Еврейской автономной области по поручению прокурора провели проверку по факту гибели трехлетней девочки в водоеме Облученского района. По ее результатам в отношении родителей ребенка возбудили уголовное дело.

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Как сообщили ИА EAOMedia в областной прокуратуре, установлено, что 2 июля в водоеме во время купания утонула трехлетняя девочка. По предварительным данным, ее родители в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом семья не состоит на профилактическом учете и характеризуется положительно.

В отношении 31-летнего мужчины и 25-летней женщины районный следственный отдел СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В ходе проверки также установлено, что берег водоема, на котором отдыхала семья, не является оборудованным пляжем для массового отдыха людей. Однако здесь отдыхают многие местные жители.

Прокурор Облученского района Иван Левченко внес представление в адрес главы администрации Евгения Рекеды об устранении нарушений. Требования прокурора удовлетворены. На территории водоема установлены знаки.

23 июля сообщалось, что прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку после гибели 11-летнего мальчика в городском водоеме. Представители ведомства должны дать оценку деятельности органов системы профилактики.

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