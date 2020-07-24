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Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

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Фото: соцсети
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Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу, 24 июля, на сайте филиала РЖД — Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, все они находились в пожарной машине.

Столкновение произошло в пятницу днем на железнодорожном переезде 183-го км перегона Озерки–Цаплино Алтайского региона ЗСЖД. Водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пустым грузовым составом. В результате два вагона поезда сошли с рельсов.

На месте аварии работали восстановительные поезда и оперативная комиссия ЗСЖД. На 45 минут был задержан пассажирский поезд № 140 Барнаул—Адлер и несколько пригородных поездов.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

Ранее в пятницу стало известно, что товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Омской области. Пассажирка легковушки умерла на месте, еще два человека — водитель и трехлетняя девочка — были доставлены в больницу.

Авария произошла в результате того, что 40-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с товарным поездом.

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