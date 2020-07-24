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В Альфа-банке подтвердили утечку данных клиентов

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Фото: Pixabay
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Альфа-банк подтвердил утечку данных нескольких десятков своих клиентов, некоторые из них уже неактуальные. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка в пятницу, 24 июля.

«Да, данные, частично уже неактуальные, нескольких десятков клиентов Альфа-банка попали к третьим лицам. В данный момент банк проводит расследование инцидента. Уже сейчас можно сказать, что исходя из формата утекших данных утечка произошла не из внутренних систем банка», — сказали в пресс-службе.

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В Альфа-банке заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов. «По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности», — добавили в кредитной организации.

Ранее в пятницу «Известия» сообщили, что на форуме в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций. Продавец не уточнил объем имеющихся у него записей, но выразил готовность выгружать по 5 тыс. строк с информацией в неделю.

«Известия» проверили достоверность данных через систему быстрых платежей, где при введении мобильного телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии. Десять из десяти произвольно выбранных записей совпали.

В Альфа-банке газете подтвердили, что знают об утечке данных ряда своих клиентов.

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