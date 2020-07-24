В 2020 году в Москве откроют больше 10 новых круглогодичных ярмарок

До конца года в Москве будут открыты не меньше 10 новых круглогодичных ярмарок. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу, 24 июля.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который посетил одну из таких ярмарок на Старокачаловской улице, таких точек уже открыто 28, еще не менее 10 откроют до конца этого года.

Чиновник также поблагодарил работников торговли за их труд в сложный период пандемии и с ней связанных ограничений.

«Во время пандемии работали все продовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости. Продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но тем не менее стояли у прилавков и обеспечивали москвичей необходимыми товарами весь этот сложный период», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, всего в период пандемии в столице трудились около 300 тыс. работников торговли.

Сейчас в столице работают 28 круглогодичных ярмарок нового формата, а также действуют 88 ярмарок выходного дня и четыре региональные ярмарки. Свою продукцию здесь представляют 4 тыс. фермеров и предпринимателей из более чем 40 регионов России, а также из Белjрусcbи, Казахстана, Армении, пишет НСН.

Ранее 24 июля Собянин заявил, что торговля в Москве после снятия многих ограничений набирает обороты, восполняя убытки, которые принес период ограничений из-за пандемии коронавируса. По словам чиновника, сбоев в продовольственных поставках в период коронавирусных ограничений в Москве не было.