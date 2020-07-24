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В Санкт-Петербурге с 27 июля откроются торговые центры и рестораны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Торговые центры, рестораны, аквапарки, детские сады и частные музеи возобновляют свою работу в Санкт-Петербурге с 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 24 июля.

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«С 27 июля возобновляют работу торговые и торгово-развлекательные центры. Для этого 23 июля представители этих организаций подписали соглашение, в соответствии с которым они приняли на себя обязательства обеспечить исполнение стандартов безопасной деятельности. В частности, контролировать использование средств индивидуальной защиты на территории торговых и торгово-развлекательных центров и соблюдение социальной дистанции между гражданами, организовать контроль температуры у посетителей, а также проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей», — говорится в постановлении.

Кроме того, с понедельника смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в ТЦ, но только при наличии отдельных помещений.

Помимо прочего, снимается запрет на функционирование частных музеев и выставочных залов, разрешено открыться аквапаркам, а детские сады возвращаются к работе в обычном режиме.

Вместе с тем до 16 августа 2020 года запрещены массовые спортивные, культурные и другие публичные мероприятия.

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновили свою работу музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны.

По данным на 24 июля, в Санкт-Петербурге зафиксирован 30 821 случай COVID-19, 22,8 тыс. человек выздоровели, а 1,9 тыс. скончались.

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