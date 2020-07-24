Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан трех стран

Ограничения на въезд в Россию, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, снимаются для граждан трех стран — Великобритании, Турции и Танзании. Соответствующее распоряжение российского премьер-министра Михаила Мишустина опубликовал сайт кабмина в пятницу, 24 июля.

Согласно документу, гражданам этих стран будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.

Ранее в это же день глава российского правительства анонсировал возобновление международного авиасообщения в России с 1 августа. Рейсы будут выполнять из аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с этой даты россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа список будет расширен. При этом прибывающие в Британию россияне должны будут провести 14 дней в самоизоляции.

Российские туроператоры после объявления о возобновлении авиасообщения уже открыли бронирование туров в турецкие города.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о появление новых рисков заболевания коронавирусом за рубежом. Она подчеркнула, что в условиях поездок за границу необходимо продолжать придерживаться мер предосторожности.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян, которыми сограждан возвращают на родину.