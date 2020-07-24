Глава партии «Новые люди» оценил выступление Мишустина в Госдуме

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев оценил выступление председателя правительства Михаила Мишустина 22 июля в Госдуме.

«Премьер дал понять депутатам, что пора переходить к серьезным изменениям. Пересаживаться из старого автобуса в новый. Не факт, что этот автобус будет лучше и ездить людям в нем будет комфортнее. Лидеры фракций же говорили о том, как лучше поменять кресла в старом автобусе», ― подчеркнул Нечаев.

При этом политик добавил, что российский премьер последователен в своих действиях, однако его актуальные предложения касательно трансформации всех сфер жизни общества могут обернуться проблемой для простого человека.

Основатель партии «Новые люди» считает, что Мишустин призывал к необходимости пересмотра общественного договора, к «новым драйверам роста», к новой модели экономического развития, но депутаты его просто не услышали.

Это отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, подчеркнув, что такая реакция новых политических сил, никак не связанных с единым думско-кремлевским консенсусом, «крайне интересна».

Председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов высказал солидарность с мнением Солонникова, добавив, что Нечаев, как новый человек на российской политической сцене, «сумел точно почувствовать вектор будущего» и что именно его подход требуется в современной повестке.

Мишустин выступил в Госдуме 22 июля с отчетом правительства России за 2019 год. Это было его первое выступление в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования.