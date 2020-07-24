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Mercedes-Benz выпустит новую модель

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Фото: motor1.com
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Немецкая компания Mercedes-Benz представит новое четырехдверное купе CLE-класса. Об этом 24 июля пишет Motor1.

По данным издания, дебют машины состоится в 2023 году. Автомобиль будет выпускаться с задним и полным приводом. Модель получит гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового турбодизельного двигателя и электромотора.

Отмечается, что помимо черырехдверного купе модель CLE-класса будет выпускаться в кузовах купе, кабриолет и универсал.

10 февраля сообщалось, что концерн Daimler планирует предпринять радикальные меры ради будущего компании Mercedes-Benz — в их числе оптимизация модельного ряда и массовые сокращения.

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