Mercedes-Benz выпустит новую модель

Немецкая компания Mercedes-Benz представит новое четырехдверное купе CLE-класса. Об этом 24 июля пишет Motor1.

По данным издания, дебют машины состоится в 2023 году. Автомобиль будет выпускаться с задним и полным приводом. Модель получит гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового турбодизельного двигателя и электромотора.

Отмечается, что помимо черырехдверного купе модель CLE-класса будет выпускаться в кузовах купе, кабриолет и универсал.

10 февраля сообщалось, что концерн Daimler планирует предпринять радикальные меры ради будущего компании Mercedes-Benz — в их числе оптимизация модельного ряда и массовые сокращения.