В Москве мужчина получил 10,5 лет колонии за жестокое убийство

В Москве Тушинский районный суд приговорил 50-летнего Вадима Шабаева к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство любовника сожительницы. Об этом агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 17 ноября 2018 года мужчина напал на знакомого, которого застал со своей сожительницей, и нанес потерпевшему не менее 33 ударов ножом в различные части тела, включая голову, живот, грудь. Смерть мужчины наступила от потери крови. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Суд приговорил обвиняемого в убийстве к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

24 июля сообщалось, что в лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад. Как рассказали следователи, в конце мая 2019 года 50-летний житель Калачинска убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, ставшую свидетельницей ссоры родителей.