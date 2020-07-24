Россия выиграла спор в ВТО против ЕС о методике определения цен

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Евросоюзу (ЕС) о методике определения цены товаров и антидемпинговых мер. Соответствующий доклад арбитров данного спорта опубликован 24 июля на сайте ВТО.

В суде согласились, что цена энергии в конечной стоимости российской продукции «искусственно» занижалась. Вместе с тем арбитраж не согласился с мнением России о том, что базовые правила ЕС по антидемпингу, касающиеся определения «нормальной» цены на товары, не соответствуют соглашениям в рамках ВТО.

«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — приводит«РИА Новости» слова главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.

Пять лет назад Россия инициировал в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на трубы из Украины и еще претензии касались антдемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Иски были объединены в одно дело.

В начале июня глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что выход России из Всемирной торговой организации в настоящее время нецелесообразен, так как вступление в организацию было очень сложным и Москва рассчитывает получить от этого максимальные результаты.

В ноябре прошлого года в Госдуме заявили Россия будет добиваться сохранения ВТО в качестве гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговли.