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Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Соответствующее постановление, размещенное на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем» молодым семьям с детьми предусматривается компенсация в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи.

Отмечается, что ранее деньги разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. Теперь можно использовать государственную помощь для рефинансирования ипотеки.

Выплаты доступны в 83 регионах России. На реализацию программы направили 5 млрд рублей.

В 2020 году программой воспользуются около 15 тыс. молодых семей.

В конце апреля Минстрой России сообщал, что в связи с эпидемиологической обстановкой правительство продлило действие свидетельств, которые участники программы приобретения и строительства жилья для молодых семей получили в 2020 году. Теперь они действуют в течение девяти месяцев.

В том же месяце правительство выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для семей с детьми.

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