ДТП с фурой и еще тремя автомобилями произошло в Москве

Четыре автомобиля, в том числе фура, столкнулись в московском районе Вешняки. Об этом агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 24 июля, рассказали в правоохранительных органах города.

ДТП произошло на пересечении улиц Вешняковская и Юности. Фура MAN столкнулась с еще тремя машинами, в результате чего движение в районе аварии оказалось затруднено. Из-за глухой пробки полицейские пешком пытаются пройти к месту случившегося.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 24 июля сообщалось, что в ДТП в Челябинской области погиб водитель автомобиля, который при столкновении с другой машиной разорвало пополам.