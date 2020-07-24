Инклюзивный детский городок решили создать в Орле

В Орле впервые появится инклюзивный детский городок декоративной скульптуры «Тропа сказок». Это проект, который собирается реализовать художник Глеб Козлов с волонтерами клуба «Альтаир» областного центра реабилитации детей с ограниченными возможностями по здоровью.

На первом этапе предполагается изготовление пяти композиций скульптур из листового металла и дерева по мотивам русских народных сказок и былин, передает InfoOrel.ru.

Второй этап предполагает разработку и реализацию адаптированной программы «Тропа сказок» на социализацию, приобретение дополнительных образовательных навыков детей и подростков с различными возможностями здоровья и инвалидностью.