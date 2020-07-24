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Первый проекционный пешеходный переход открыли в Рязанской области

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Фото: 7info.ru
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В Рязанской области появился первый проекционный пешеходный переход. Его оборудовали в селе Шумашь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году откроют 68 таких переходов около детских образовательных учреждений в 19 районах региона.

Светодиодные проекторы с цветными фильтрами высвечивают на проезжей части бело-желтые полосы, дублируя пластиковую разметку. Установлено табло «Внимание, пешеход!». На объекте устроены шумовые полосы, а сама конструкция представляет собой искусственную неровность, выполняя функцию «лежачего полицейского», отмечает РИА «7 новостей».

Ранее в Чучковском районе Рязанской области по требованию прокуратуры стартовал ремонт дороги. Во время проверки внимание сотрудников ведомства привлекла магистраль от райцентра до села Петрово, на которой они обнаружили много ям и выбоин. Состояние проезжей части не соответствовало необходимым нормам.

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