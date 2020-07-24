Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом и машиной в Приангарье

В Черемхове в Иркутской области при столкновении с автобусом и автомобилем погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла утром 24 июля. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении 35-летнему мужчине за рулем мотоцикла Yamaha. Произошло столкновение. От удара мотоцикл врезался в автомобиль «ГАЗ», пишет ИА IrkutskMedia.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Организована проверка.

24 июля сообщалось, что в ДТП в Челябинской области погиб водитель автомобиля, который при столкновении с другой машиной разорвало пополам. Авария произошла накануне вечером недалеко от озера Еловое на 8-м км трассы Миасс–Чебаркуль. 29-летний водитель Honda Civic не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe.