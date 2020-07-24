Приморье получило 65 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

В Приморье на борьбу с лесными пожарами направили более 65 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ и пойдут на патрулирование лесов и недопущение увеличения площади пожаров.

Как сообщает краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, всего из резервного фонда правительства России на борьбу с пожарами выделили 2,6 млрд рублей. Из них свыше 65 млн рублей направили Приморскому краю, пишет ИА PrimaMedia.

В министерстве отметили, что на патрулирование лесов пойдут более 40,7 млн рублей. Еще 26 млн рублей предусмотрены на то, чтобы не допустить превышение площади пожаров в 52,6 тыс. га — это среднее пятилетнее значение.

В 2020 году Приморский край впервые за 10 лет признан готовым к пожароопасному периоду. В регионе созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Также закуплены беспилотники, высокопроходимая техника, квадрокоптеры и воздуходувки. Действует система космического мониторинга.

20 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.