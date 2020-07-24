Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россияне с 1 августа снова смогут летать за границу. О возобновлении международных рейсов с этой даты сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в пятницу, 24 июля.

Перелеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Однако вице-премьер страны Татьяна Голикова в свою очередь уточнила, что из России рейсы будут осуществляться пока только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию.

По ее словам, самолеты с россиянами в Соединенном Королевстве будут приземляться в Лондоне. Всем пассажирам по прилете придется пройти двухнедельный карантин.

Голикова добавила, что из России самолеты будут летать в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул. В курортные города Турции — Анталию, Бодрум и Даламан перелеты будут возобновлены с 10 августа.

В свою очередь министр транспорта России Евгений Дитрих подчеркнул, что в настоящий момент авиавласти страны работают над возобновлением авиасообщения с 30 странами.

Регулярные рейсы с 1 августа в Стамбул и Лондон начнет авиакомпания «Аэрофлот». Лоукостер «Победа» возобновит полеты в Стамбул с этой же даты, а вот в турецкую Анталью авиакомпания начнет отправлять пассажиров с 10 августа.

После объявления о возобновлении авиасообщения с другими странами глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о появление новых рисков заболевания коронавирусом за рубежом. Она подчеркнула, что в условиях поездок за границу необходимо продолжать придерживаться мер предосторожности.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян, которыми сограждан возвращают на родину.

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