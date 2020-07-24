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Чрезвычайную пожароопасность лесов ожидают в Приангарье

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В ряде районов Иркутской области Гидрометцентр прогнозирует высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов. Повышение уровня пожарной опасности ожидается 25–26 июля в связи с сухой жаркой погодой и усилением ветра.

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Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, к 26 июля установится высокие и чрезвычайно высокие классы пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казанчинско-Ленского, Заларинского, Нукутского и Аларского районов.

До 15 августа в северных районах региона продлили противопожарный режим. С начала действия периода к административной ответственности за нарушения привлекли более 1 тыс. человек.

20 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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