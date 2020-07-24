Футболист «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Зените»

Санкт-петербургский «Зенит» задумался о приобретении защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила газета The Times.

По данным издания, представители футбольных клубов уже близки к подписанию контракта. Так, переход спортсмена может обойтись российскому клубу в €12 млн. Как отмечает «Газета.ру», переговоры по трансферу шли в течение последних двух недель. Питерцы уже хотел купить хорватского защитника в 2014 году, когда спортсмен играл за английский «Саутгемптон».

31-летний хорватский футболист Ловрен выступает за «Ливерпуль» с лета 2014 года. Сумма трансфера игрока составила €25,3 млн. В составе английской команды игрок завоевал титул чемпиона Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов и финалистом Лиги Европы. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач, пишет RT.

В минувшем сезоне Ловрен провел 15 матчей за «Ливерпуль». В нынешнем сезоне он вышел на поле в 10 матчах английской Премьер-лиги. Он стал автором одной результативной передачи и получил одну желтую карточку. В составе сборной Хорватии, за которую он провел 57 матчей, защитник завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.

Как отмечает телеканал «360», купить в хорватском футболисте заинтересован не только «Зенит», но и «Рома». При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверял, что Ловрен крайне важен для команды.

22 июля сообщалось, что в московском футбольном клубе ЦСКА заявили о готовности начать переговоры с итальянским «Наполи» о трансфере 22-летнего хорватского игрока Николы Влашича. Армейцы оценили футболиста в €20 млн.