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Роспотребнадзор разрешил посещать театры в масках

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В России зрители смогут посещать спектакли и концерты только в защитных масках. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций появились на сайте организации в пятницу, 24 июля.

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«Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)», — отмечается в сообщении.

Во время спектаклей и концертов разрешается продавать воду и напитки только в промышленной упаковке.

Спектакли с хоровыми и массовыми сценами в театрах следует исключить.

Артистам духовых групп рекомендуется выступать на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

Расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра, между дирижером и оркестром — не менее 2 м на репетиции и не менее 1,5 м на концерте.

«Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов», — отмечает Роспотребнадзор.

В регионах России работу театров возобновляют в разное время в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте. 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. В Подмосковье театрам разрешили работать на тех же условиях с 31 июля.

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