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Первая смена стартует в загородных лагерях Липецкой области

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С 27 июля в Липецкой области откроются 13 загородных детских лагерей. Первая смена будет проходить в режиме жестких санитарных ограничений.

Все лагеря оснащены бактерицидными излучателями. Для учреждений закуплен запас дезинфицирующих средств и антисептиков, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Наполняемость лагерей уменьшена на 50% в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Также отменены мероприятия между отрядами.

Медицинский персонал и сотрудники блока питания обязаны соблюдать масочный режим. Кроме того, все сотрудники пройдут обязательное тестирование на COVID-19. Работникам запрещено покидать территорию лагеря в течение смены.

Продолжительность смены решено сократить до двух недель.

По предварительной оценке, в 2020 году отдохнуть в лагерях смогут 2,6 тыс. детей. Приоритет на получение путевок отдали детям-сиротам и детям в трудной жизненной ситуации.

С августа в Липецкой области возобновят работу пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Под запретом останется работа палаточных лагерей, а также лагерей труда и отдыха.

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