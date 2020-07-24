Траурный звон колоколов прозвучал в Греции из-за превращения Айя-Софии в мечеть

Траурный звон колоколов наполнил ряд греческих городов в пятницу, 24 июля, в связи с проведением первой мусульманской молитвы в соборе Святой Софии в Стамбуле. Церковные флаги на храмах страны также были приспущены. Об этом сообщает агентство церковных новостей «Ромфея».

Колокола прозвонили об Айя-Софии в храмах Салоников, Патр и всех островов архипелага Додеканес.

Архиепископ Кипра Златоуст II назвал решение о превращении Айя-Софии в мечеть недопустимым, так как при его принятии не были учтены голоса и мнения ни оного из глав государств, религиозных лидеров и международных сообществ.

«Этот факт огорчает не только нас как православных христиан, но и всех христиан, а также всех людей, которые уважают право на свободу вероисповедания и культурное творчество», — приводит агентство слова священнослужителя.

Ранее в этот же день первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле. В молитве участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения.

Накануне сообщалось, что первая исламская молитва в Айя-Софии продлится сутки, с 10 утра 24 июля до 10 утра 25 июля. Верующих призвали взять с собой средства индивидуальной защиты, а также молитвенный коврик и «терпение и понимание».

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Соглашение о музейном статусе храма от 1934 года было аннулировано. Туристы любых конфессий смогут посещать собор вне времени служб.

Синод Русской православной церкви выразил сожаление в связи решением Эрдогана.