На Ставрополье 30 млн рублей направили на ремонт квартир ветеранов

В квартирах более 230 ветеранов в Ставропольском крае проведен ремонт. Власти направили на эти цели 30 млн рублей.

По данным правительства региона, на текущий момент освоено 20,9 млн рублей. Ремонт в квартирах и домах продолжается, на данный момент в порядок приведено жилье 233 ветеранов. Об этом сообщает NewsTracker.

Мероприятия по ремонту за счет государства проводятся на Ставрополье с 2012 года. С 2019 года право на ремонт также получили вдовы ветеранов, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники лагерей. В правительстве напомнили, что ремонт проводится в тех помещениях, которые находятся в собственности ветеранов не менее пяти лет. При этом работы ведутся на условиях софинансирования. 30% стоимости ремонта должны оплатить ветеран или его родственники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае почти 29 млн рублей направили на ремонт больницы. Подрядчик должен заменить в устаревшем здании все — от инженерной инфраструктуры до фасада. Рабочие уже оштукатурили стены, выполнили замену электрических сетей, смонтировали вентиляцию.