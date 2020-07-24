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Место для нового памятника Пушкину выбрали в Калуге

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Власти Калуги определились с местом, где будет установлен памятник А.С. Пушкину. Он появится в одноименном сквере у Каменного моста. Решение принято на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе.

Как пишет газета «Весть», сейчас в парке уже стоит бюст поэта. Новый памятник — это скульптура Пушкина и Натали Гончаровой. Будет ли он соседствовать с бюстом поэта или заменит его — пока неизвестно.

Ранее власти не исключали, что памятник Пушкину разместят на набережной Яченского водохранилища, которая находится на реконструкции.

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