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Центр для талантливых детей создадут в Севастополе в 2022 году

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Правительство Севастополя приняло решение создать в регионе центр для талантливых детей «Алькаир». Он появится в рамках федеральной программы в 2022 году.

Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус»

Как сказала глава регионального департамента образования Елена Богомолова, аналог центра «Сириус» должны открыть в каждом городе. В Севастополе его сформируют при центре дополнительного образования «Малая академия наук». Город выиграл субсидию в размере 350 млн рублей на эти цели.

Подбором площадки для размещения центра займется специально созданная рабочая группа. Ремонт проведут за счет местного бюджета, а субсидию потратят на оборудование, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Образовательный центр «Сириус» фонд «Талант и успех» открыл в 2015 году по решению президента России Владимира Путина. Он же возглавил попечительский совет.

Каждый месяц в «Сириус» приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Цель его работы — раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка детей с выдающимися способностями в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин и техники.

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