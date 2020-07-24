Уголовное дело возбудили по факту разгрома фонтана в Карелии

В Петрозаводске вандалы разгромили питьевой фонтан в новом сквере на набережной Варкауса. Полицейские возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, сообщение о повреждении фонтана поступило 16 июля. В ходе проверки было установлено, что подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения. Одним из участников акта вандализма оказался 18-летний парень. Он толкнул короб с фонтаном, но не повредил его. Об этом сообщает ИА «Карелinform». В отношении молодого человека составили протокол за мелкое хулиганство.

Позже полиция установила личность второго участника разгрома. 21-летний житель Петрозаводска признался, что повредил фонтан, и сообщил, что в тот вечер находился в состоянии опьянения.

Ущерб от действий вандалов оценивается более чем в 40 тыс. рублей.

Фонтан не впервые пострадал от действий вандалов. В июне неизвестные украли кран.